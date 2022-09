Nanessere di Marco Sessa: essere nano fa ancora paura. «La mia esperienza in aiuto agli altri»

di Paola Pastorini

Fragilità che diventa forza, come quella di Marco Sessa che ha fatto della sua acondroplasia - l'essere nano - un doloroso, ma pratico esempio di volitività e inclusione. L'avventura di una vita condivisa nel libro Nanessere e nella presidenza dell'Aisac, Associazione per l'informazione e lo studio dell'acondroplasia.

«Parlare di sé non è facile, sono una persona molto riservata, ma ho pensato che la mia esperienza potesse essere di aiuto ai genitori di bimbi nella mia stessa condizione e ai giovani che spesso soffrono la mancata inclusione, il mancato ascolto in generale».

La sua esperienza, appunto...

«Racconto la mia vita, episodi quotidiani, ma anche il lungo e pionieristico soggiorno in Russia, da adolescente, per l'allungamento delle gambe».



Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Settembre 2022, 08:46

