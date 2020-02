Roma e tredici gialli irrisolti: la Città Eterna si tinge di nero nel libro di Fabrizio Peronaci

Omicidio Cesaroni, chi ha ucciso Simonetta dopo 29 anni resta ancora senza nome

Martedì 4 Febbraio 2020, 08:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La, teatro negli anni ‘90 di delitti che ugualmente sembrano non aver mai fine., penna precisa del “Corriere della Sera”, nel suo “” cerca di invertire la tendenza, rispolverando 13 cold case (casi freddi) rimasti insoluti: dal giudice Adinolfi, svanito nel ‘94, al benzinaio Tonino, ucciso con un colpo al cuore.Il lettore è coinvolto tramite foto, testimonianze, vecchi quesiti e nuovi elementi. Lo scopo è infatti duplice: non solo manifestare vicinanza alle vittime di casi incompiuti, ma offrire un contributo, nella speranza che serva a svelare alcuni misteri. Un testo perdel giallo ma soprattutto per chi condivide, con l’autore, un forte desiderio di