Il cammino della semplicita, il nuovo libro di Massimiliano Ossini

Dopo il successo ottenuto con “Kalipè - Lo spirito della montagna”, Massimiliano Ossini torna in libreria il 16 gennaio 2020 con “Kalipè - Il cammino della semplicità” (Rai Libri).



Il racconto di un “pellegrinaggio” durato un giorno, fatto su un sentiero minore, sconosciuto ai più, una piccola bretella del Cammino Francescano della Marca. Esigenza che nasce da una convinzione: non è il dove si cammina, ma il come. L’incontro con una comunità di frati in un luogo sperduto dell’Appennino, l’abbraccio del bosco, lo sguardo del lupo. Un cammino semplice per affrontare temi complessi, attuali, necessari: la potenza della parola che costruisce, la meraviglia, l’attenzione, l’arte di custodire, l’ascolto per ritrovare la bussola interiore che ci guida nello straordinario mistero dell’istante. In questo secondo libro, Massimiliano Ossini fa più di un viaggio, e lo fa con umiltà, partendo dal poco, da ciò che non fa rumore, per rispondere a una chiamata ad agire, una spinta a non fermarsi, a condividere insieme la visione del mondo che vogliamo e… fare il primo passo.





MASSIMILIANO OSSINI, (1978), appassionato di viaggi e di natura, dopo aver studiato Scienze della Comunicazione si affaccia al teatro. Nel 2000, quasi per gioco, prende parte a un provino per Disney Channel e viene scelto tra 1500 giovani aspiranti, diventando, tra il 2001 e il 2005, il volto del canale. Nel contempo, gli viene affidata la conduzione di “Disney Club” su Rai 2. In seguito ai forti consensi di pubblico, Rai 1 gli affida la conduzione di “Linea Verde”. Negli anni a seguire sulle prime reti Rai, presenta quiz, prime serate e programmi di divulgazione – tra cui “Cose dell’altro Geo”, “I love Italy”, “Unomattina Verde”, “Cronache animali”, “Unomattina Estate”, “Mezzogiorno in famiglia” e molti altri fino all’attuale successo di Rai 1 “Linea Bianca”. Giovedì 30 Gennaio 2020, 18:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA