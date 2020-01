L'Italia e le sue storie, John Foot racconta la storia di 75 anni di Repubblica

Martedì 21 Gennaio 2020, 10:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Italia esce dalla seconda guerra mondiale in rovina. Divisa, invasa ed economicamente disastrata, è una nazione che qualcuno dice abbia cessato di esistere.Solo quindici anni dopo, nel 1960, esplode l'economia: l'Italia del boom è il paese che cresce più velocemente nel mondo, mentre la società rurale scompare per far posto a quella industriale.racconta la nostra tumultuosa storia dal dopoguerra a oggi: dal silenzioso assorbimento dei fascisti nella società dopo il 1945 al regno di Silvio Berlusconi, dal picco artistico del cinema neorealista alla celebrazione del 150° compleanno dell'Italia unita, queste pagine rispecchiano sia il lato corrotto che quello luminoso di un paese complesso.