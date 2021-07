Camminare Roma, Alessandra Cazzola presenta il suo romanzo giovedì 15 luglio alla libreria Le Torri

Camminare Roma (a passo lento o veloce), il romanzo di Alessandra Cazzola sarà presentato dall'autrice alla libreria Le Torri. Appuntamento per giovedì 15 luglio 2021, alle ore 18, in via Amico Aspertini 410, in zona Torbellamonaca.

A moderare l'incontro con Alessandra Cazzola, sarà presente anche Paolo Piacentini, presidente della Federtrek. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare telefonicamente il numero 062012181.

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Luglio 2021, 20:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA