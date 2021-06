Donne nemiche? L'unico nemico è il patriarcato VIDEO

di Barbara Gubellini

Le donne sono le nostre peggiori nemiche? Ma davvero vogliamo crederci? Pensiamo ai cliché più comuni, nella vita di tutti i giorni.

La presunta nemica numero uno è la SUOCERA, la mamma che non fa “un passo indietro” per lasciare alla moglie del figlio il posto che le spetta. D’altra parte, è considerata nemica anche la NUORA, la giovane “intrusa” che “porta via” il figlio alla madre. Poi c’è l’AMANTE di lui: la strega, la sfasciafamiglie, che ha approfittato della “bontà e dell’ingenuità” di un uomo e cavalcando un “momento di debolezza” di lui lo ha “rubato” a un’altra donna, poverino. Metto per ultima la EX perché qui non siamo di fronte neanche ad una donna in carne e ossa ma ad un vero fantasma che assume sembianze di minaccia o pericolo solo se lui, per debolezza, narcisismo, egoismo -o tutti e tre-, lo permette.

Ma ci avete fatto caso, comunque, che si tratta sempre di donne con cui ci contendiamo un uomo, il suo cuore o la sua stima?

Perfino la presunta NEMICA SUL LAVORO spesso è colei che ha fatto carriera scavalcandone un’altra grazie a un uomo -o gruppi di uomini-…

Vogliamo metterci in testa una buona volta che se sentiamo nemica una donna–termine che dovrebbe restare relegato ai conflitti bellici, tra l’altro- spesso c’è, guardacaso, un uomo che “divide et impera ” e che -lui davvero- non si mostra amico? Si chiama patriarcato amiche mie!

Inviata, autrice e conduttrice tv. Da anni realizza reportage di approfondimento su ambiente, cibo sostenibile e temi sociali. L'argomento che più la appassiona è la parità di genere. E' mamma di due bambini.

