Weekend a Roma e dintorni: 5 eventi da non perdere sabato 16 e domenica 17 settembre

Un altro weekend è alle porte e a Roma non ci si annoia mai. Che sia una mostra, una passeggiata in centro o in posti più sconosciuti, la città eterna è un museo a cielo aperto dove potersi perdere e godere di ogni bellezza racchiusa nella Capitale.

Roma, gli eventi del weekend

Ecco cosa fare il 16 e il 17 settembre: all’Appia Joy Park torna il FRIEDSTOCK – Festival del Fritto più croccante della Capitale, dal 16 al 17 settembre dalle 11.30 alle 23.30; per 5 giorni, da Domenica 17 a Giovedì 21 Settembre, in tutti i cinema biglietto speciale a €3,50; il 16 e 17 settembre 2023, dalle 10 alle 20, torna il Vintage Market a Piazza Ragusa e tanto altro ancora.

