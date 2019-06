Esplosione in un palazzo a Roma: operai investiti da una fiammata mentre cambiano contatore del gas

Due operai sono rimasti feriti durante dei lavori per il cambio di un contatore del gas in un palazzo in via Stefano Jacini in zona Vigna Clara a Roma. I due operai sarebbero stati investiti da una fiammata. Sono rimasti ustionati, ma le loro condizioni non sarebbero gravi. Sul posto i carabinieri, la polizia locale, i vigili del fuoco e il 118. I due operai sono stati trasportati all'ospedale Gemelli.