Roma, evacuato il palazzo dove è nato Totti: malori tra condomini e carabinieri

Allarme nella notte in un palazzo, al civico 18 di via Vetulonia, in zona San Giovanni adove era stata segnalata la presenza di una. Nell'edificio, che è quello dove è nato l'ex capitano giallorossoe vi trascorse l'infanzia, sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco dopo la segnalazione di una donna che, rincasando, aveva accusato un forte bruciore agli occhi.I militari di San Giovanni e del Nucleo radiomobile di Roma, arrivati nello stabile, hanno accusato gli stessi sintomi e hanno dunque allertato i vigili del fuoco e il nucleo specializzato Nbcr. Per consentire le verifiche il palazzo è stato evacuato, ma poi l'allarme è rientrato perché non è risultata la presenza di sostanze nocive. I condomini hanno potuto fare rientro nelle loro case. Nessuno è rimasto intossicato, ma una neonata di cinque mesi, per precauzione, è stata fatta visitare all'Umberto I.