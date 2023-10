Incidente sulla via del Mare: morto un 33enne dopo un frontale tra una moto e una Smart

di Mario Landi

Le strade di Roma si tingono ancora del colore del sangue. Ancora un morto sulle strade di Roma. Incidente mortale nella notte sulla via del Mare. Intorno alle 2.00, all'altezza di via Fiumalbo, un 33enne, alla guida di una moto Morini, è morto in seguito a uno scontro frontale con una Smart, condotta da un ragazzo di 23 anni.

Le indagini

Sul posto sono intervenute pattuglie del IX Gruppo Eur della Polizia di Roma Capitale. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni fino alle 6.30. Le indagini sono tuttora in corso per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

