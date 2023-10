Ragazzina di 12 anni investita da un 74enne: è grave

di Redazione web

Escalation di incidenti

Proprio negli scorsi giorni, infatti, Anas, società del polo infrastrutture del gruppo Fs italiane, è scesa in campo insieme all'Arma dei Carabinieri per promuovere la cultura della sicurezza stradale attraverso la campagna 'Guida e basta', che richiama l'attenzione sulle drammatiche conseguenze che possono derivare da una guida distratta e non responsabile.

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente della 12enne a Primavalle, né le sue condizioni di salute.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Ottobre 2023, 11:10

