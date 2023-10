Incendio nella casa di via Pietro Saffi, zona Monteverde: morto un uomo nella notte

di Redazione web

La casa al piano terra è stata divorata dalle fiamme e nell'incendio è morto un uomo. Il rogo è divampato questa notte a Roma in un appartamento al piano terra in via Pietro Saffi, zona Monteverde. Sul posto, intorno alle 4.30, al civico 4, sono intervenuti i vigili del fuoco ma il rogo era ormai troppo esteso e quando sono riusciti a portare fuori l'uomo per lui non c'era più nulla da fare.

Incendio a Monteverde, morto un uomo

I vigili del fuoco hanno spento le fiamme anche dal tetto del palazzo per evitare il coinvolgimento dell'appartamento accanto.

L'abitazione è stata dichiarata inagibile. Sul posto anche il 118 e il 113.

