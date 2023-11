«Vesuvio erutta», Bob Sinclair ferma il coro anti-Napoli: il gesto del dj alla festa a Roma VIDEO

di Redazione web

Ancora una volta, Bob Sinclair si ritrova al centro di vicende "calcistiche" senza esserne il protagonista. Il famoso dj internazionale, infatti, è diventato virale in rete in queste ore per un gesto che ha provato a mettere fine al motivetto "Vesuvio Erutta": Sinclair era impegnato in uno spettacolo alla discoteca Opus Dei di Roma quando ha chiesto ai presenti di non cantare il coro contro la città di Napoli con un evidente "Basta", ripetuto più volte con le mani. Nell'ultima estate, l'artista internazionale aveva confermato più volte la sua vicinanza con i colori azzurri anche celebrando lo scudetto vinto.

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Novembre 2023, 18:49

