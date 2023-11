Mara Venier su Instagram: «Forte Covid, domenica prossima torno». Ma tra i commenti i fan la attaccano

di Redazione web

Mara Venier ha il Covid: niente Domenica In oggi, ma la zia Mara tornerà domenica prossima. In un video su Instagram in cui appare da casa, con un viso provato dal malessere (ma impeccabile come sempre, nonostante tutto), la conduttrice spiega la sua assenza: «Ciao a tutti allora come avete visto la puntata di oggi di Domenica In era un meglio di, non sono andata in diretta perchè mi sono presa il Covid ed è anche bello forte».

Mara Venier: «Ho il Covid anche bello forte»

«All'inizio pensavo fosse influenza, poi ho fatto il tampone ed è uscito questo Covid. Sono sicura che domenica prossima - aggiunge - sarò di nuovo in diretta. Volevo ringraziare tutti quanti voi per i tanti messaggi e per l'affetto che mi dimostrate sempre. Sto Covid è veramente maledetto, bisogna continuare a stare attenti. Ci vediamo domenica prossima in diretta con Domenica In, sono sicura che starò bene».

I follower la attaccano: «Basta terrorismo»

Tra i commenti al video della Venier però i follower la attaccano: il motivo è sempre lo stesso, il Covid. Secondo alcuni utenti infatti Mara avrebbe dovuto condurre comunque la trasmissione, perché si tratta solo di un'influenza. Ma basta, dopo tre anni quasi quattro ancora fate i tamponi, scrive un utente.

