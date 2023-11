Ilary Blasi, trasferta d'amore in Germania: il mistero del cappuccino

di Marta Goggi

Era da qualche tempo che Ilary Blasi non dava più notizie sulla sua relazione con Bastian Muller, tanto da aver fatto pensare a molti che la loro storia fosse ormai al capolinea. La conduttrice sembra ancora non essere pronta per esporsi totalmente sui social sulla sua nuova frequentazione, d'altronde era rimasta molto scottata dopo la sua rottura con Totti. Oggi la Blasi ha dato qualche aggiornamento ai suoi follower.

Il viaggio d'amore

Ilary Blasi ha postato sui social una 'storia' dalla Germania. La foto comprende un cappuccino e una piazza. Che sia proprio a Francoforte con la sua nuova fiamma? Già altre volte la conduttrice era andata in territorio tedesco con Bastian Muller. L'occasione che sicuramente tutti ricordano è l'Oktoberfest, per cui la Blasi aveva ricevuto diverse critiche. Oggi la Blasi sembra godersi la sua storia d'amore con Muller.

