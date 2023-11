Amici, morta l'ex allieva Daniela Romano: «Si stringe lo stomaco, si stringe il cuore»

di Marta Goggi

'Saranno famosi' è in lutto, il programma che oggi ha il nome di 'Amici di Maria De FIlippi', è in lutto per la scomparsa di Daniela Romano, l'ex ballerina morta all'età di 40 anni. Sulla cause della tragedia non ci sono ancora chiarimenti, ma sembra soffrisse di qualche malattia. Diversi sui compagni l'hanno ricordata con messaggi pieni d'affetto.

I compagni

I colleghi di Daniela Romano, che avevano partecipato con lei al programma, l'hanno ricordata sui social.

Anche Paolo Idolo, che all'interno del programma si era avvicinato a Daniela ha ricordato la donna sui social: «Ci fu un primo sguardo, quando eravamo sui lati opposti degli spalti, solo che io l’avevo già notata un paio di sguardi prima… ma erano solo i miei, lei doveva ancora accorgersi di me. Speravo che non solo alzasse lo sguardo verso di me, ma che mi notasse anche. Hai fatto parte della mia vita in un modo speciale, oserei definire unico. Ti porterò sempre nel mio cuore».

