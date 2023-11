Sanremo giovani, Alex di Amici eliminato: la reazione choc

di Marta Goggi

Amadeus ha annunicato ieri i primi otto finalisti di Sanremo Giovani, a cui si aggiugeranno poi altri quattro concorrenti provenienti da Area Sanremo. Alex Wyse, ex partecipante ad Amici non è presente nell'elenco, il cantante aveva passato la prima selezione, ma non è entrato tra i finalisti.

Il commento di Alex

L'ex alievo di Amici ha commentato l'accaduto sui social con una frase che ha colpito in molti. La reazione è stata del tutto sportiva, Alex ha ripreso una strofa del suo singolo 'Accade' per descrivere il momento: «Ci sono arcobaleni anche nei cieli neri». Sono in molti sui social ad essere rimasti delusi dall'esclusione di Alex tra i finalisti, c'è chi ha commentato: «Alex doveva esserci quest'anno, lui è un vero talento» e «Avete avuto il coraggio di escludere un grande talento come quello di Alex? Ma ve ne intentendete di musica o siete capaci di proporre solo rumore?».

