Omicron, D'Amato: «Chieste liste passeggeri Lazio entrati da zone rosse negli ultimi 15 giorni»

Sale l'allerta per la variante Omicron dopo il primo caso identificato in Italia. La Regione Lazio ha chiesto le liste dei passeggeri residenti nel Lazio provenienti dalle zone rosse arrivati all'aeroporto di Fiumicino negli ultimi 15 giorni. L'obiettivo è di sottoporre queste persone ad uno screening. Lo comunica l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. «Abbiamo richiesto al Ministero della Salute di avere a disposizione i nominativi delle liste di imbarco dei residenti nel Lazio che siano entrati in Italia attraverso lo scalo Internazionale di Fiumicino negli ultimi 15 giorni dalle zone interdette. Questo ci permetterebbe di sottoporre queste persone a screening attraverso i tamponi molecolari e le nostre unità mobili sono pronte» ha dichiarato D'Amato.

Leggi anche > Variante Omicron in Italia: identificata sequenza in un paziente campano sbarcato in aereo a Milano

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Novembre 2021, 22:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA