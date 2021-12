Vaccino, nel Lazio al via la prenotazione per il booster per la fascia d'età 16-17 con quattro ore di anticipo

Continua senza sosta la campagna di vaccinazione contro il Covid nel Lazio. E' infatti possibile prenotare, con 4 ore di anticipo rispetto alla programmazione, la dose di richiamo (chiamata booster) per la fascia d'età 16 e 17 anni e per quella dai 12 - 15 anni, rivolta ai soggetti con elevata fragilità.

Vaccino, al via il booster per i ragazzi

La campagna di vaccinazione contro il Covid prosegue e è online, con 4 ore di anticipo rispetto alla programmazione, la possibilità di prenotazione per la dose di richiamo (booster) rivolta alla fascia d'età 16 e 17 anni e alla fascia d'età 12 - 15 anni, per i bambini con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti o preesistenti come da elenco riportato sulla circolare del Ministero della Salute.

Tutte le informazioni e prenotazioni a questo link: https://www.salutelazio.it/campagna-di-vaccinazione-anti-covid-19

