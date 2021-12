Green pass di 6 mesi, terza dose dopo 4 e vaccino per i lavoratori: ecco quali potrebbero essere le nuove regole

Il Governo ha annunciato un nuovo decreto che potrebbe vedere cambiare alcune regole sulla base dell'aumento dei contagi di Covid. La diffusione della nuova variante ha scombinato le carte in tavola e gli esperti stanno valutando delle misure per cercare di limitare gli effetti di una possibile quinta ondata della malattia che potrebbe portare a nuove chiusure e pressioni sul sistema sanitario.

Uno dei primi provvedimenti che si sta valutando è il richiamo della terza dose dopo 4 mesi. Come già sta accadendo in altri Stati, si potrebbero accorciare i tempi del richiamo in modo da ridurre il rischio per la mancata copertura vaccinale già evidenziata con il trascorrere del tempo rispetto alla variante Delta e adesso anche per la Omicron.

Di conseguenza, come riporta anche il Corriere.it, potrebbe esserci un cambiamento anche nelle scadenze del Super Green Pass che potrebbe non essere più valido dopo 9 mesi ma solo dopo 6 se non addirittura 5 mesi. Gli attuali 9 mesi, infatti, vengono ormai ritenuti dannosi per garantire una «copertura» adeguata.

Un'altra regola che potrebbe essere introdotta è l'obbligo del tampone, effettuato massimo 48 ore prima, di prendere parte a un evento al chiuso. Rientrerebbero in questo i cinema, i teatri, le discoteche e tutti quei luoghi dove è difficile garantire il distanziamento sociale. Non sarà quindi solo sufficiente il super green pass, ma anche il tampone.

Si inizia a parlare di obbligo vaccinale già presente per alcune categorie. A spingere in tal senso è il ministro Renato Brunetta che vuole estenderlo a tutti i lavoratori. Una misura che scatterebbe a gennaio, dopo le festività natalizie. Ma potrebbe essere previsto entro la fine di dicembre per alcune categorie.

Per ora nessun riferimento viene fatto al coprifuoco, ogni provvedimento è infatti finalizzato a far sì che tutte le attività continuino a rimanere aperte nel massimo della sicurezza pubblica.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Dicembre 2021, 14:44

