Vaccini nel Lazio, a luglio otto hub dedicati ai giovani: «Per trascorrere le vacanze in serenità»

A partire da luglio otto hub vaccinali saranno attivati nella Regione Lazio dedicati ai ragazzi e alle ragazze più giovani, per immunizzarli contro il Covid prima della loro partenza per le vacanze. È quanto fa sapere su Twitter la Regione Lazio: «Otto hub a disposizione dei giovani a partire da luglio e senza fasce d'età: l'obiettivo è quello di estendere il successo dell'open day e immunizzare in maniera rapida e sicura i ragazzi e le ragazze che vogliono trascorrere le loro vacanze in serenità», si legge nel tweet.

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Maggio 2021, 11:58

