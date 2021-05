Green Pass, quanto dura: «Da sei mesi a nove mesi o un anno». Ecco cosa si potrà fare

Green Pass, come funziona e quanto dura? Il certificato verde per chi ha ricevuto la doppia dose di vaccino (ma anche per chi è guarito dal Covid), che consente la libertà di spostamento e che consentirà probabilmente anche la partecipazione ad alcuni tipi di eventi - come matrimoni e cerimonie, ma non solo - attualmente ha la durata di sei mesi.

Ma il governo sta valutando di allungarne la validità, perché per chi si è vaccinato all'inizio della campagna di immunizzazione, in primis medici e operatori sanitari, è quasi scaduto. La decisione è ormai stata presa dal Ministero della Salute e dal Cts: resta solo da mettere nero su bianco. La durata del Green Pass dovrebbe allungarsi, da sei mesi a nove mesi o addirittura un anno: dipenderà anche dalla resistenza degli anticorpi contro il Covid dopo il vaccino, la cui durata potremo saperla solo col passare delle settimane.

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Maggio 2021, 10:39

