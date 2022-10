Roma, uomo trovato morto in auto: «Era nudo». Mistero nel quartiere di Colli Aniene

di Redazione web

Ritrovato un uomo nudo e senza vita all'interno di un'auto, nel quartiere di Colli Aniene a Roma; il ritrovamento è avvenuto domenica sera, in via Battista Bardanzellu, in circostanze su cui gli inquirenti stanno cercando di fare chiarezza. Sul corpo della vittima, infatti, non sono stati trovati segni di violenza, per cui nelle prossime ore si attende l'esito di analisi più approfondite per conoscere le cause della morte. A riportare la notizia Roma Today, secondo cui l'uomo era uscito di casa in mattinata, per alcune commissioni ma non ha più fatto rientro.

Mistero sulla morte

Non vedendolo rientrare dopo diverse ore, i familiari hanno denunciato la scomparsa dell'uomo, ritrovato ieri sera, dopo le 22 all'interno dell'auto, seduto al posto di guida, ma con lui non non c'erano vestiti né affetti personali; gli inquirenti ipotizzano che l'uomo sia stato vittima di un furto o una rapina. Sul caso stanno indagando gli agenti del commissariato di San Basilio e la polizia scientifica.

