Incidente in moto, morta una turista americana di 24 anni: lo schianto al primo appuntamento con un 21enne

Incidente e dramma nella serata di ieri, domenica 16 ottobre, a Ostia sul lungomare Caio Duilio. All'altezza del semaforo che permette di raggiungere piazza Sirio c'è stato uno schianto bruttissimo tra un'auto e una moto: l'impatto è stato violentissimo. A bordo della moto c'erano un ragazzo di 21 anni italiano e una ragazza di 24, una turista americana: il giovane è rimasto ferito, mentre per la ragazza purtroppo non c'è stato niente da fare.

La vittima era in vacanza in Italia e aveva conosciuto da poco il 21enne: era la prima sera che uscivano insieme. Il ragazzo è stato trasportato all'ospedale Sant'Eugenio, mentre la 24enne, immediatamente trasportata al Grassi, non ce l'ha fatta ed è deceduta poco dopo l'arrivo in ospedale. Sul posto sono intervenute quattro pattuglie della Polizia Locale X Mare per i rilievi. Chiuso per ore il tratto di lungomare interessato dall’incidente.