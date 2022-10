Gianmarco e Valentina, papà e figlia escono in barca e scompaiono nel nulla: ore disperate per i familiari

di Redazione web

Padre e figlia dispersi in mare. Gianmarco Murgia, 64 anni e sua figlia Valentina, 34, sono usciti in barca sabato sera e non sono più tornati. Da oltre 24 ore le ricerche proseguono in mare aperto, davanti alla costa di Teulada, in Sardegna. I due familiari erano usciti per una battuta di pesca, su un'imbarcazione di cinque metri, salpati dal molo di Porto Pino, ma nel tardo pomeriggio non essendo ancora rientrati, è scattato l'allarme da parte del genero di Murgia, che ha allertato la Capitaneria di Porto, dando il via alla ricerca in mare, scrive L'Unione Sarda.

Ricerche senza sosta

Le motovedette e gli elicotteri della Guardia costiera hanno battuto un'ampia porzione di mare, a cui si è aggiunto anche un aereo, mentre i carabinieri hanno cercato tracce dei due dispersi con ricognizioni a terra. Ma fino ad ora nessuna traccia di Gianmarco e Valentina Murgia, e neanche della loro imbarcazione. Gianmarco Murgia, lavora in una pizzeria a Masainas mentre la figlia vive in Germania, entrambi sono legati da una grande passione per il mare.

