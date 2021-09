Un tricolore lungo via della Conciliazione: tre Vespa sidecar verde, bianca e rossa

Un tricolore lungo via della Conciliazione, a due passi da piazza San Pietro. È la bella immagine vista per le strade di Roma questa mattina, quando tre sidecar Vespa, una verde, una bianca e una rossa, hanno percorso via della Conciliazione dando un tocco di colore al proprio giro turistico. In mezzo alle auto e tra un bus Atac e un pedone che attraversa, le tre sidecar viaggiano in rigoroso ordine tricolore: da sinistra a destra, prima la verde, poi la bianca, infine la rossa.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Settembre 2021, 22:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA