Un mare diVino 2023, a Ostia protagonisti l’eccellenza enologica laziale e gli show cooking di quattro chef del territorio

Il lungomare di Ostia palcoscenico di Un Mare diVino 2023, per una sera pensata per chi ha “sete di qualità”. La kermesse dedicata all’eccellenza enologica laziale animerà, per la V edizione, sabato 8 luglio, piazza Anco Marzio dalle ore 18 fino all’una. Un’occasione che, come in un allegro convivio godereccio, vedrà alternarsi banchi per le degustazioni e show cooking “live” degli chef del territorio, per delle incursioni gastronomiche “tutte da assaggiare” firmate da Simone Curti (Molo Diciassette), Emanuele Farag (Il Capanno), Giovanni Ciaravola (Officine Culinarie) e Marco Stampone (Gusto Glam).

«Ogni nuova edizione è, per noi, un motivo di orgoglio - spiegano gli organizzatori Fabio Carnevali di RistorAgency e Stefano Albano di Vero Events - perché si riparte da numeri sempre più importanti, in termini di aziende e pubblico partecipanti, dell’appuntamento dell’anno precedente. Dato che dimostra quanto abbia da raccontare il territorio laziale in materia di enologia tra storia, identità, tradizioni e innovazione». Immancabile, il “kit degustazione» che, per 15 euro, dà diritto a un calice, a 5 gettoni per altrettanti “tasting” e a un assaggio gastronomico (prevendita su www.unmaredivino.com).



Patrocinato dalla Regione Lazio, dall’Arsial (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio) e dall’Assessorato Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma, l’evento accende i riflettori, in particolare, sui produttori, che stanno puntando sempre più alla qualità e che rappresentano non solo i terroir e le bottiglie a cui danno vita, ma anche e soprattutto le persone appassionate del loro mestiere. Figure che hanno deciso di rendere grande, potente, versatile e ricco il comparto enologico laziale, che verrà raccontato durante la kermesse anche attraverso le frizzanti “voci” già note nel mondo dell’enogastronomia, Sara De Bellis e Chiara Giandotti. Protagoniste dei “wine tasting” di Ostia saranno molte cantine laziali, presenti insieme al Consorzio Roma DOC e al Consorzio Tutela Denominazioni Frascati, o singolarmente.



Non mancherà, poi, una “delegazione marchigiana”, tra cui le cantine Velenosi e Montecappone, per un ideale gemellaggio che segue la fortunata prima edizione di “Marche diWine”, tenutasi a Gabicce Mare dal 10 al 12 giugno scorso. Non solo vino, però. Presenzieranno inoltre Distillerie Capitoline con i propri liquori, come “Er Gin” e “Vermut”, e Simone Neri - pronipote dell’ideatore del celebre Chinotto - che proporrà l’antica ricetta del suo “Chinottissimo”, oltre all’amaro Neri. Ad accompagnare le degustazioni, ci penseranno altresì alcune eccellenze gastronomiche come la Tiella di Gaeta di Oro del Golfo e le ricercatezze laziali di Vero. Completano il quadro le patatine Fox e l’Acqua Fiuggi. Nella “Mangia e Bevi Arena”, ospitata nei giardini della piazza, andranno in scena, infine, delle esibizioni “live” degli chef di alcuni importanti ristoranti di Ostia, protagonisti della cucina di mare del territorio, per un interessante connubio tra cibo e vini laziali. Il programma degli show cooking prevede: alle ore 18.30 chef Simone Curti di Molo Diciassette; alle ore 19.30 chef Emanuele Farag de Il Capanno; alle ore 20.30 chef Giovanni Ciaravola di Officine Culinarie e alle ore 21.30 chef Marco Stampone di Gusto Glam.

