Trovata morta la 90enne scomparsa, fermato il figlio: il corpo dell'anziana nascosto in un bosco della Riserva del lago di Vico

di Redazione web

Ritrovato il corpo senza vita della 90enne scomparsa a Canale Monterano, in provincia di Roma. il corpo dell'anziana era nascosto in un bosco della Riserva del lago di Vico, in provincia di Viterbo. Ed è stato fermato dai carabinieri il figlio della donna scomparsa dal 24 gennaio. L'uomo è accusato di occultamento di cadavere.

Fermato il figlio 60enne dell'anziana

I carabinieri di Ronciglione, coadiuvati dai colleghi di Bracciano, hanno fermato il 60enne, disoccupato, e successivamente sono riusciti a recuperare il corpo della donna, nascosto nel bosco.

A dare l'allarme per la scomparsa della novantenne era stato l'altro figlio della donna, residente in Emilia Romagna, che da alcuni giorni non riusciva a mettersi in contatto con la madre.

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Febbraio 2024, 12:33

