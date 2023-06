Trastevere, la curiosa fontana in Via della Cisterna: ecco la storia e perché c'entra il vino

Forse non sapete che a Trastevere si trova una fontana molto particolare. Passeggiando per le strade di Trastevere, infatti, potreste esservi imbattuti nella fontana della botte, un'antica fontana dei primi del '900 che si trova in via della Cisterna.

La fontana della botte

La realizzò Pietro Lombardi nel 1927. All'inizio degli anni venti commissionarono all'architetto Pietro Lombardi un progetto molto particolare. Consisteva nella realizzazione di piccole fontane, una per ciascun rione di Roma. La fontana della botte è una di quelle che ancora rimane in piedi dai tempi della sua realizzazione.

Per celebrare il Rione Trastevere, Pietro Lombardi scelse la simbologia del vino, sempre presente in una zona famosa per le sue osterie.

