L'uomo vitruviano sbarca a Roma: l'opera di Leonardo Da Vinci esposto al Senato

L'uomo vitruviano, uno dei capolavori su carta di Leonardo Da Vinci, sarà esposto al Senato, nella sede di palazzo Giustiniani, dal 5 maggio all'11 giugno. L'opera sarà assicurata per 800 milioni di euro. L'occasione per esporre il disegno sarà il momento celebrativo del 75esimo anniversario della prima seduta del Senato e dell'entrata in vigore della Costituzione.

Leonardo Da Vinci italiano solo a metà, un documento svela le origini della madre: era una principessa del Caucaso

Beppe Signori, in vendita la sua casa di Bologna dove visse Leonardo Da Vinci: ecco il prezzo da capogiro

L'uomo vitruviano esposto al Senato

Il Senato, si legge nella richiesta di attivazione della procedura per la concessione della garanzia di Stato, «si farà carico delle necessarie misure di sicurezza». Con l'opera di Leonardo sarà esposto anche l'originale della Carta Costituzionale, quello dello statuto Albertino e una serie di documenti che hanno costituito il cosiddetto "Cammino Costituzionale".

L'opera di Leonardo, un disegno a penna su carta realizzato nel 1490 dal genio toscano, attualmente si trova nelle Gallerie dell'Accademia di Venezia. È una delle rappresentazioni dell'uomo più famose della storia dell'arte: raffigura un corpo nudo in una duplice posizione, massimo esempio di armonia e proporzione, all'interno di una doppia figura geometrica, il cerchio che rappresenterebbe il cielo e il quadrato che simboleggia la terra.

Un suo prestito sarà anche effettuato al Louvre di Parigi. Ma adesso sbarcherà a Roma.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Aprile 2023, 21:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA