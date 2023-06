Ad Arpino la mostra di Petra Scognamiglio “Tessere la pittura”

Sabato 24 Giugno 2023 alle ore 18.30, presso le sale espositive di Palazzo Boncompagni ad Arpino (FR), si inaugura la mostra antologica, dal titolo “TESSERE LA PITTURA”, dell’artista Petra Scognamiglio, curata dal critico d’arte Elena Gradini, con la direzione artistica di Luigi D’Agostino della Samo Collection. In mostra saranno esposti i lavori che ripercorrono i maggiori cicli pittorici dell’artista: le prime opere figurative, volumetriche ed espressioniste, la poetica surreal-pop, il ciclo dei corpi.

Artista neofigurativa, eclettica e fluxus, Petra Scognamiglio dà vita ad un universo lirico-creativo, segnico e cromatico, che sfocia in un’interdisciplinarità delle arti di matrice neoconcettuale. La mostra, che vede il patrocinio del Comune di Arpino (FR), sarà visitabile fino all’8 Luglio 2023.

Chi è Petra Scognamiglio

Petra Scognamiglio è l’artista che da anni si muove sul panorama artistico nazionale, con i suoi progetti legati alla pittura, al fashion design e alla storia dell’arte raccontata sul web, ed è conosciuta per questo come “art influencer”.

Il suo percorso, iniziato a Napoli presso l’Accademia di Belle Arti, l’ha vista confrontarsi, successivamente, con la realtà artistica contemporanea di Roma, dove conosce l’artista di fama mondiale Mark Kostabi, che ospita la sua prima mostra personale nel proprio atelier.

Ed è sulla scia dell’arte del ritrarre che Petra Scognamiglio porta avanti il suo progetto di “t-shirts Art”, un brand in cui propone la rivisitazione delle opere più famose della storia dell’arte, ma non solo. Per questo progetto ha ricevuto nel 2019 il premio “Golden Muse Award”della Camera Nazionale Giovani Fashion Designer.

Petra Scognamiglio ha all’attivo numerose mostre in tutta Italia; attualmente collabora con la Samo Collection Art Gallery di Cassino.

“La Ragazza con l’orecchino di Petra” è il suo ultimo progetto che nasce con l’intento di raccontare la storia dell’arte in maniera semplice e talvolta ironica, attraverso dei brevi video pubblicati sui principali canali social, con gli aneddoti più curiosi relativi a noti artisti e alle loro opere.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Giugno 2023, 17:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA