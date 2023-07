Ticket Colosseo, l'antitrust indaga sulla vendita dei biglietti. «Difficile comprarli sul sito ufficiale»

Faro dell' Antitrust sulla vendita dei biglietti per visitare il Colosseo. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un'istruttoria nei confronti di Società Cooperativa Culture (CoopCulture), Musement, GetYourGuide, Tiqets e Viator per il servizio di vendita dei biglietti per il Parco Archeologico del Colosseo, che comprende le aree dell'Anfiteatro Flavio-Colosseo, del Palatino, del Foro Romano e della Domus Aurea. Secondo l'Autorità, i consumatori non avrebbero la possibilità di acquistare i biglietti sul sito del rivenditore ufficiale CoopCulture perché verrebbero comprati in massa da rivenditori secondari.

La vicenda

In base a quanto riportato da varie fonti di stampa, sin dalla fine del 2022 e nella prima metà del 2023, i biglietti per l'ingresso al Colosseo si sono esauriti subito dopo l'emissione sul sito di CoopCulture, mentre sono rimasti disponibili sulle piattaforme dei grandi operatori di intermediazione (Musement, GetYourGuide, Tiqets e Viator) che presumibilmente li acquistano in massa grazie all'impiego di sistemi automatici di acquisto (i cosiddetti «bot»).

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Luglio 2023, 11:58

