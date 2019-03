Ultimo aggiornamento: 10:57

«Nessuna tangente, solo compensi per attività professionali. Curavo transazioni e attività che si svolgono di norma nella pubblica amministrazione». Così Camilloha risposto al gip, secondo quanto riferito dal legale Francesco Petrelli, nell'interrogatorio di garanzia di questa mattina a Regina Coeli che segue la giornata in cui sono scattati gli arresti per, ormai ex presidente dell'Assemblea capitolina, e dello stesso Mezzacapo. «Nulla a che fare con l'attività politica di De Vito. Nessuna società cassaforte con De Vito» ha detto l'avvocato al giudice per le indagini preliminari, negando dunque ogni addebito. Il legale di Mezzacapo ha annunciato ricorso al Tribunale del Riesame. L'avvocato ha spiegato che Mezzacapo «ha risposto alle domande del pubblico ministero e ha chiarito ogni aspetto».