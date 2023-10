Street Art a Roma, ecco il quartiere più colorato della Capitale

Lo street Art a Tor Marancia si caratterizza per un insieme di murales disegnati su ogni edificio del quartiere. Tale fenomeno rimanda all'iniziativa culturale secondo cui è necessaria una riqualificazione urbana di zone periferiche della città. I primi quartieri che vi hanno aderito sono stati il Pigneto, San Basilio e la zona fra Ostiense e Testaccio. A partire dal 2015 anche la borgata storica della città, Tor Marancia, è entrata a far parte delle zone caratterizzate dallo Street Art. Nel quartiere storico di Roma si sono radunati 20 artisti provenienti da ogni parte del mondo che in 70 giorni di lavoro, tra l’8 gennaio e il 27 febbraio 2015, con 765 litri di vernice e circa 1.000 bombolette spray hanno creato la "Big City Life“. Il progetto consiste in 22 murales monumentali ideato da 999Coontemporary, finanziato da Fondazione Roma e dal Campidoglio e patrocinato dall’VIII Municipio.

Tor Marancia

Ogni opera disegnata a Tor Marancia che va a costituire lo Street Art del quartiere di riferimento rappresenta qualcosa di significativo.

