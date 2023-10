Weekend a Roma: Enzo De Caro e Paola Quattrini a teatro, Fiorella Mannoia con Danilo Rea all'Auditorium. E alla Festa del Cinema torna l'universo "Suburra"

di Donatella Aragozzini

Un weekend all'insegna del teatro, quello che attende i romani. Con la riapertura della stagione teatrale, fioccano infatti i titoli imperdibili in tutte le sale della Capitale: al Teatro Ciak arriva sabato 28 e domenica 29 ottobre, in anteprima nazionale, un grande classico denso di humor, “La signora omicidi”, interpretato da due grandi nomi del palcoscenico Italiano, Paola Quattrini e Giuseppe Pambieri, mentre al Teatro Tor Bella Monaca Enzo De Caro porta in scena fino a domenica un piccolo gioiello, “L'avaro immaginario”, adattamento di un'opera di Luigi De Filippo che attinge a Molière, che dirige e interpreta insieme ad un'altra grande attrice, Nunzia Schiano. Altro grande classico, al Teatro de' Servi è in cartellone fino al 5 novembre “Il letto ovale”, esilarante commedia degli equivoci di Ray Cooney e John Chapman, diretta e interpretata da Matteo Vacca, mentre il Teatro Lo Spazio propone fino a domenica “Charlie Danza Charlot”, spettacolo di teatro-danza che vuole essere un omaggio a Charlie Chaplin, con le coreografie e la regia di Mario Piazza. Al Palladium appuntamento domenica con l'intenso monologo “Gentiluomo in mare” di Herbert Clyde Lewis, mentre il Teatro Verde offre ai suoi piccoli spettatori una prima assoluta, “La libreria fantastica”, in programma sabato e domenica pomeriggio.

Festa del Cinema

Ultimi giorni per partecipare alla Festa del Cinema di Roma, che chiude i battenti domenica: tra gli appuntamenti imperdibili del weekend, l'anteprima mondiale del film “The Performance”, adattamento cinematografico dell’ultimo racconto del leggendario drammaturgo Arthur Miller pubblicato sul The New Yorker, con i pluripremiati attori Jeremy Piven e Robert Carlyle, ma anche il docufilm di Pino Strabioli e Fabio Masi “Via Sicilia 57-59.

Musica

Infine, per quanto riguarda la musica, da non perdere il concerto di Fiorella Mannoia e Danilo Rea, domenica all'Auditorium Parco della Musica.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Ottobre 2023, 12:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA