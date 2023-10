Torna il Memorial Stefano Cucchi con la Staffetta dei Diritti

di Redazione web

Torna il Memorial Stefano Cucchi, giunto alla nona edizione, 14 anni dopo la sua morte. Per la prima volta, il Memorial attraverserà la periferia della città, da Largo Ferruccio Mengaroni nel quartiere di Tor Bella Monaca fino alla targa dedicata a Stefano Cucchi al Parco degli Acquedotti, dove si svolgerà l’assemblea pubblica a cui interverranno le associazioni e le realtà sociali che hanno partecipato alla Staffetta dei Diritti e sostenuto la battaglia per la verità e la giustizia di Ilaria Cucchi, della sua famiglia e dell’avvocato Fabio Anselmo.

La marcia

Come ogni anno, il percorso della Staffetta dei Diritti toccherà alcuni luoghi simbolo delle mobilitazioni per l’affermazione dei diritti umani, civili e sociali. Ogni tappa sarà dedicata alla difesa di un diritto fondamentale e sarà animata dalle associazioni e realtà del territorio quotidianamente impegnate sul tema.

La staffetta dei diritti, che partirà alle ore 15 da Largo Ferruccio Mengaroni, toccherà le seguenti tappe: Piazza Giovanni Castano (Tor Bella Monaca), alle ore 16.00 Parco Modesto Di Veglia (Quarticciolo), alle ore 16.20 Lago Ex Snia (via Prenestina), Centro antiviolenza GiuridicaMente Libera (via del Pigneto 281), alle ore 16.45 Scuola Pisacane (via di Acqua Bullicante 30), Parco Sangalli - Largo Petazzoni (Tor Pignattara), alle ore 17.10 Murales Nido di Vespe (via del Monte del Grano 104, Quadraro), Parco di Centocelle (via Papiria, angolo viale Marco Fulvio Nobiliore), Lucha y Siesta (via Lucio Sestio 10).

La staffetta terminerà alle ore 18.00 al Parco degli Acquedotti (Via Lemonia, angolo Viale Appio Claudio).

L'illustrazione della locandina è a cura di Mauro Biani e ha dato il suo contributo anche Alessio Spataro.

