Ilaria Cucchi si candida, sarà capolista di Sinistra Italiana: «Porterò in politica le mie battaglie per i diritti»

Ilaria Cucchi e Aboubakar Soumahoro saranno i due nomi di punta, alle prossime elezioni, di Europa Verde e Sinistra Italiana. Lo hanno annunciato in una conferenza stampa alla Camera il portavoce di Ev, Angelo Bonelli, e il segretario di Sì, Nicola Fratoianni. Aboubakar Soumahoro è nato in Costa d'Avorio, giunto in Italia nel 1999, per anni si è occupato come sindacalista della condizione dei lavoratori agricoli e dei braccianti. Ilaria Cucchi e Soumahoro saranno candidati nell'uninominale e saranno i capilista di Europa Verde e Si.

«Io non sono una politica ma di fatto faccio da tanto tempo la politica vera, quella in mezzo alla gente, e ho imparato che si parla di tutto tranne che dei diritti, per questo mi piacerebbe portare nella politica la mia battaglia, per fare qualcosa di concreto», le parole all'Adnkronos di Ilaria Cucchi. «Ringrazio Nicola Fratoianni per questa opportunità e tutte le persone per le quali rappresento una speranza. Da soli non si fa nulla - aggiunge Ilaria Cucchi che in questi anni si è battuta per avere giustizia per la morte di suo fratello Stefano - e per questo il mio grazie va a tutti coloro che mi sono stati accanto in questi anni a partire da Fabio Anselmo».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Agosto 2022, 14:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA