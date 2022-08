Fratoianni: “Candidiamo Ilaria Cucchi e Aboubakar Soumahoro per costruire Italia migliore”

(Agenzia Vista) Roma 10 agosto 2022 “Oggi con l’alleanza Verdi-Sinistra abbiamo annunciato le prime due candidature, così si sa ora per chi abbiamo trattato. Si tratta di Ilaria Cucchi e Aboubakar Soumahoro le cui storie e vicende umane raccontano la possibilità di costruire un Paese migliore e dove gli ultimi possano diventare i primi”. Lo ha dichiarato il Segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni a margine della conferenza stampa che si è tenuta alla Camera nella quale sono stati presentati Aboubakar Soumahoro e Ilaria Cucchi come candidati per Europa Verde e Sinistra Italiana. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Agosto 2022, 14:43

