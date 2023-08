Ostia Nuova, spari da un autobus verso le abitazioni vicino alla spiaggia: scatta la caccia all'uomo con un elicottero

di Redazione web

Attimi di paura nel pomeriggio a Ostia. Un un uomo avrebbe esploso dei colpi di arma da fuoco, probabilmente una pistola, contro alcuni appartamenti tra via del Sommergibile e via Domenico Baffigo, non lontano dalla spiaggia.

Non si registrano feriti, ma la polizia di Stato, supportata dalla Guardia Finanza e da un elicottero, ha subito messo in atto le operazioni di ricerca tra le case di Ostia Nuova.

Gli spari in strada

Secondo quanto ricostruito, l'uomo - probabilmente un sudamericano - avrebbe iniziato a sparare mentre era a bordo di un autobus puntando in direzione delle abitazioni. Numerose le chiamate al numero unico per le emergenze. Perlustrate dall'alto le aree della stazione Lido Nord, via Paolo Orlando, viale della Vittoria e via Casella.

Le indagini sono affidate agli agenti del X distretto del Lido. Sul posto anche la polizia scientifica. Pochi giorni fa, alla vigilia di Ferragosto, una serie di ordigni sono stati fatti esplodere tra Ostia, Fiumicino e Dragona.

