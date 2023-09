Caos cattedre: nel Lazio mancano all’appello 9mila docenti, 6mila a Roma

di Lorena Loiacono

Meno di dieci giorni alla prima campanella ma le scuole potrebbero non arrivare in tempo all’appuntamento. A mancare all’appello questa volta sono, purtroppo, i docenti. Ad oggi infatti si tratta di reperire 9mila insegnanti per tutte le scuole del Lazio, di cui ben 6mila solo a Roma.

Non solo, a questi si aggiungono i 1500 bidelli, da convocare quanto prima per un contratto annuale: figure fondamentali per la riapertura degli istituti. Si tratta di numeri ancora troppo alti, che mettono a rischio il regolare avvio dell’anno scolastico 2023-2024.

Il calendario regionale ha previsto la riapertura delle scuole per il 15 settembre, piazzandosi tra le regioni che chiudono la stagione estiva per ultime visto che ci sono regioni, come il Piemonte, che hanno deciso di riaprire l’11 settembre, tra una settimana.

Per il Lazio si va avanti ancora qualche giorno, anche se ci sono istituti che anticipano il rientro, approfittando di qualche giorno in più per reperire i supplenti.

«Venerdì scorso - spiega Cristina Costarelli, preside del liceo Newton e presidente dell’Associazione nazionale dei presidi del Lazio - abbiamo ricevuto una nuova richiesta dall’ufficio scolastico per sapere di quanti docenti abbiamo bisogno. Spero che non si vada troppo in là con i giorni». Il Newton è tra le scuole che giocherà di anticipo, riaprendo il 13 settembre: «Possiamo farlo perché mancano 6 docenti su 90, due dei quali sul sostegno - spiega Costarelli - quindi posso avviare le lezioni ma ci sono scuole in enorme difficoltà con 20 docenti in meno. Soprattutto sul sostegno».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Settembre 2023, 10:41

