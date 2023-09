Fabrizio Nicotra nuovo direttore di Leggo: «(Non) Sarà un'avventura»

di Fabrizio Nicotra

Da oggi, grazie all'opportunità che mi offre l'Editore, ho la responsabilità e la fortuna di dirigere Leggo, di guidare un gruppo di lavoro eccellente e un giornale solido, strutturato, credibile. Di questo voglio ringraziare il mio predecessore, Davide Desario, e chi ha fatto la storia di questo foglio prima di lui: Giuseppe Rossi, Giancarlo Laurenzi, Alvaro Moretti.

Noi della redazione di Leggo abbiamo l'ambizione di accompagnarvi ogni giorno, 24 ore su 24 (grazie alla formidabile squadra che cura il nostro sito Internet), alla scoperta dei grandi fatti del mondo, di raccontarvi i segreti della politica, di entrare dentro i grandi casi della cronaca nera, di portarvi con noi a vivere in diretta gli eventi sportivi più emozionanti, di seguire le vicende del vostro cantante o del vostro attore preferiti.

Vi racconteremo l'economia, con un linguaggio semplice e diretto. Per rilanciare il Sistema Paese, vanno difesi gli imprenditori che investono, vanno tutelati i lavoratori dipendenti e, soprattutto, quelli precari, da troppo tempo esposti al rischio di non potersi costruire un futuro solido. Ma, ed è la cosa più importante, non va persa l'occasione che rappresentano i fondi del Pnrr: non un solo centesimo di quei soldi dovrà andare sprecato.

Grazie a una redazione ricca di professionisti seri, esperti e rigorosi, saremo la vostra sentinella contro le fake news. Vi immaginiamo mentre andate al lavoro, all'università o a scuola, con il nostro giornale in una mano e lo smartphone nell'altra. Perché la sfida che vogliamo vincere è quella di allargare la nostra già affollata comunità social. Vi vogliamo incontrare su Instagram, su Tik Tok, su Facebook e su tutte piattaforme che l'universo digitale ci offre e ci offrirà in futuro.

Noi e voi insieme. Non sarà un'avventura, ma sarà un'avventura unica. Leggo non finisce mai.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Settembre 2023, 08:21

