Recuperare gli anni scolastici persi si può grazie a programmi personalizzati

Il percorso scolastico non è sempre agevole o facile da concludere. Tanti, infatti, sono gli studenti che incontrano delle difficoltà durante la loro formazione e, spesso, necessitano di un maggior supporto nel portare a termine gli anni scolastici. La soluzione spesso risiede nei corsi di formazione e di recupero, progettati proprio per gli studenti in difficoltà o che hanno accumulato ritardi nel loro percorso di istruzione e desiderano recuperare il tempo perso.



Questi corsi sono offerti da istituti di istruzione come l'Istituto Aurelia Fevola che, dal 1936, è un punto di riferimento nell'educazione scolastica a Roma e dintorni. L'istituto, la cui odierna sede è situata in Piazzale Ponte Milvio 20, è stato fondato dal professor Mario Fevola con lo scopo di andare incontro a tutte le esigenze dei ragazzi iscritti, dalla formazione al supporto educativo, ponendosi come punto di riferimento per avviare e concludere un percorso scolastico che sia davvero formativo. Oltre a ciò, grazie alla lungimiranza della professoressa Aurelia Fevola, figlia del fondatore, oggi la scuola propone anche corsi professionali e comprende un istituto Linguistico regolare.



Attenzione e dedizione verso lo studente

Al centro di ogni progetto e servizio offerto dall'Istituto Aurelia Fevola c'è lo studente. L'intento della scuola è aiutare chi si trova in difficoltà a poter raggiungere i propri obiettivi costruendo un percorso formativo focalizzato sulle esigenze della persona. Lo studente, infatti, viene seguito passo dopo passo fino al raggiungimento del traguardo: con un servizio di consulenza accademica si tracciano le basi di partenza per capire al meglio come procedere durante il corso, monitorando costantemente le prestazioni e andando a intervenire ove e qualora fosse necessario modificando le strategie formative sulla base delle necessità dello studente. Professori accuratamente selezionati svolgono anche il ruolo di tutor e sono sempre a disposizione per aiutare ulteriormente l'apprendimento dei ragazzi, proponendo di volta in volta le soluzioni più adatte alla situazione. Il servizio di tutoraggio è disponibile sia di mattina, che di pomeriggio: l'Istituto Aurelia Fevola garantisce che lo studente venga seguito durante tutto il percorso di studi, qualunque esso sia (licei, istituti tecnici, scuole medie, etc).

La formazione scolastica proposta dall'Istituto Aurelia Fevola

Tra i vari servizi offerti dall'istituto Aurelia Fevola c'è ovviamente l'organizzazione di corsi di istruzione secondaria, sia regolari, sia di recupero, rivolti ai ragazzi che si sono trovati in difficoltà durante il proseguimento del loro percorso di studi. Prendere in carico le esigenze dello studente attraverso una formazione fortemente assistita è l'obiettivo della scuola, che nel corso degli anni ha acquisito una grandissima esperienza specializzandosi nei vari percorsi di istituti superiori e licei. Le lezioni, che si svolgono in aula quotidianamente dalle 09.00 alle 14.00, sono disponibili anche attraverso la frequenza online per coloro che, per i più svariati motivi, non riescono a presenziare.



Corsi di formazione professionale

Ormai da diversi anni ed esercitati grazie all'autorizzazione della Regione Lazio, l'Istituto Aurelia Fevola organizza una vasta gamma di corsi professionali che si basano soprattutto sulla formazione di figure nel campo dell'imprenditoria e del sociale, nonchè ai fini dell’inserimento nel settore medico-sanitario e scolastico. In questi settori, l'attenzione viene posta sullo studente e sulle sue esigenze; cordialità e professionalità, nonché l'esperienza costruita nel tempo, permettono all'istituto di proporre un'offerta formativa sempre aggiornata e ottimizzata verso il continuo mutamento degli scenari del mercato. Di seguito una panoramica sull’offerta formativa:

Agente e Rappresentante di Commercio (ARC)

Agente Immobiliare (AIM)

Commercio - settore merceologico alimentare (ex-REC)

Operatore Socio Sanitario (OSS)

Operatore Educativo per l'Autonomia e la Comunicazione (OEPAC)

Assistente Studio Odontoiatrico (ASO)

Meccatronica

Corsi Regolari e di Recupero Anni Scolastici (Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Scienze Applicate - Liceo Scientifico Sportivo - Liceo Linguistico - Liceo Scienze Umane - Liceo Scienze Umane Economico Sociale - Istituto Amministrazione Finanza e Marketing - Istituto Alberghiero - Geometra - Scuola Media)

Lezioni private scolastiche per supporto durante l'anno e recupero debiti scolastici

Corsi di Informatica (Corsi Informatica di base e Corso ICDL)

Corsi di Lingue (Corso Italiano per Stranieri - Lezioni individuali per tutte le lingue straniere)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Settembre 2023, 12:20

Per conoscere tutti i servizi proposti dall'istituto è possibile visitare il sito internet www.aureliafevola.it . L'Aurelia Fevola si trova a Roma in Piazzale Ponte Milvio 20 ed è possibile contattare la struttura telefonando al numero 06/3338816 o scrivendo un’email all’indirizzo segreteriafevola@gmail.com. La segreteria è a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 19.00 e il sabato dalle 09.30 alle 12.30.