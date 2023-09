Sciopero trasporti a Roma il 29 settembre: le fasce orarie garantite

Dopo l'adesione allo sciopero del 20 maggio del 17,6%, è stato indetto un nuovo sciopero il 29 settembre 2023 che prevede il blocco in determinate fasce orarie dei mezzi Cotral - autobus e anche le ferrovie Roma Lido e Roma Viterbo. I trasporti saranno garantiti prima delle 8:30 e dalle 17 alle 20.

Usb ha indetto uno sciopero nazionale previsto per il 29 settembre per una serie di motivazioni: dalla cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi ed energia, al congelamento e calmiere dei prezzi dei beni primari e dei combustibili al blocco delle spese militari e dell’invio di armi in Ucraina. Poi ancora agli investimenti economici per tutti i servizi pubblici fondamentali.

Sciopero nazionale trasporti venerdì 29 settembre: ecco orari e possibili disagi

Anche sciopero aerei

Lo sciopero nazionale riguarda anche il settore aereo con l'astensione che avrà una durata e coinvolgerà l'intero personale addetto ai servizi di terra e aeroportuali.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Settembre 2023, 15:50

