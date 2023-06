Sangiuliano fa un tweet su Elon Musk a Roma (e al Colosseo). «Speriamo di vederti di nuovo in Italia». E lui gli risponde in italiano: «Molte grazie»

di Redazione web

Visita lampo di Elon Musk, l'uomo più ricco del mondo, fondatore di Tesla che ieri ha incontrato la premier Giorgia Meloni ed i vertici di governo, ma ha trovato nche il tempo di visitare le bellezze della capitale, tra cui il monumento simbolo, il Colosseo.

Il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, su Twitter ha postato alcune immagini della visita di Musk all'Anfiteatro Flavio, particolarmente attento ai dettagli dell'architettura.

«Molte Grazie»

«Elon Musk è un grande appassionato di storia. Oggi è venuto a Roma per incontrare il Presidente Meloni e non ha rinunciato a visitare il Colosseo, simbolo della Città Eterna nel mondo. @elonmusk speriamo di vederti presto di nuovo in Italia!» il tweet del ministro, a cui Elon Musk ha risposto subito ed in italiano, scrivendo «Molte Grazie».

Elon #Musk è un grande appassionato di storia. Oggi è venuto a #Roma per incontrare il Presidente #Meloni e non ha rinunciato a visitare il #Colosseo, simbolo della Città Eterna nel mondo. @elonmusk speriamo di vederti presto di nuovo in Italia! pic.twitter.com/CirCrawMOT — Gennaro Sangiuliano (@g_sangiuliano) June 15, 2023

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Giugno 2023, 19:53

