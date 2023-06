«Gli Usa nascondono astronavi che si sono schiantate sulla Terra: tra il governo e gli alieni c'è un accordo»

di Redazione web

Una carriera irreprensibile ed ora dichiarazioni choc. David Grusch, 36 anni, ha trascorso 14 anni nei servizi americani di cui due nella task force dedicata agli Ufo del Dipartimento della Difesa Usa. E cosa sostiene al punto che basta digitare il suo nome su Google per trovare decine di pagine sull'argomento?

Grusch è quello che si chiama un whistleblower, una persona che lavora nella pubblica amministrazione e che decide di rivelare al pubblico una situazione illecita o pericolosa di cui è venuto a conoscenza all'interno dell'organizzazione dove lavora.

Ufo in America

Ebbene David Grusch, ormai un ex funzionario dell'intelligence, in un'intervista ha dichiarato che gli Stati Uniti sono in possesso di parti di "astronavi aliene", Ufo. La rivelazione scottante è stata resa pubblica nel programma NewsNation, in cui riferendosi a diverse fonti e senza fornire alcuna evidenza, ha dichiarato che il suo paese avrebbe parti di un velivolo non terrestre.

Pezzi di navi aliene

"Ho visto foto e letto rapporti molto interessanti", ha sostenuto Grusch, aggiungendo che il governo americano ha tenuto segreta la presenza di "veicoli" o "veicoli spaziali" costruiti da una "intelligenza non umana" che sono "atterrati o si sono schiantati" sulla Terra. Grusch ha persino affermato che alcuni dei veicoli contenevano i corpi dei piloti, che erano «molto grandi, come un campo di calcio» e composti da «metallo atomico estremamente strano, pesante».



Il veterano dell'aviazione si è spinto anche a dichiarare che esiste «un accordo tra l'amministrazione americana e gli extraterrestri».

Accordo tra Usa ed extraterrestri

E ancora. Secondo il veterano dell'aviazione esisterebbe anche "un accordo tra l'amministrazione americana e gli extraterrestri". Ma le accuse nei confronti delle sue parole sono molte, e molti considerano la sua testimonianza basatasu "assunti illogici" e conclusioni da "romanzi di fantascienza".



