San Pietro, ecco perché la messa di Natale non si celebra a mezzanotte

Manca poco più che una settimana a Natale e tutti sono impegnati con i preparativi. Anche il Vaticano ha pubblicato le informazioni relative alle celebrazioni che si terranno nel periodo natalizio. A San Pietro, la cosiddetta messa di mezzanotte non sarà trasmessa durante la notte ma sarà anticipata. Il motivo è relativo ad alcune decisioni prese in passato.

Da sempre la messa di mezzanotte è stata celebrata nella Basilica di San Pietro durante la notte tra la Vigilia e il giorno di Natale. Da qualche anno, però, gli organizzatori hanno deciso di cambiare e Papa Francesco la farà nella Basilica di San Pietro in Vaticano la vigilia di Natale alle 19.30. Tale scelta sarebbe legata al Covid. Già nel 2009, però, il Papa di allora, Benedetto XVI, aveva anticipato la messa di Mezzanotte alle 22.00. Successivamente, nel 2013, Papa Francesco l'aveva spostata alle 21,30. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN- FROM BENSOUND.COM

LEGGI ANCHE: -- È il quadro preferito da Papa Francesco, ecco il significato speciale che si cela dietro quella tela

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Dicembre 2022, 09:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA