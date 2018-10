Musica per tutta la notte a San Lorenzo, insulti omofobi dal rapper all'ex consigliere che protesta

Giovedì 11 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

“Esponente de la LEGA Succhiami il ca** e vai a giocare a incular*”. Questi i toni minacciosi pieni di insulti a sfondo sessuale e omofobi, rivolti alla Lega di Matteo Salvini, all'ex consigliere regionale Fabrizio Santori e al responsabile de Il Messaggero.it, Marco Pasqua, da parte di due rapper romani. La colpa? Il partito nei giorni scorsi ha protestato contro un evento di musica rap chiamato "Lovefest" che si terrà domani sera presso l'ex Dogana al quartiere romano di San Lorenzo dalle 18 alle 6 del giorno successivo. Gli attivisti hanno inviato una formale comunicazione al Comando del Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale al fine di verificare eventuali autorizzazioni o comunque evitare che il cosiddetto Love Fest divenga un after hour senza controllo. Una volta ripresa la notizia dalla stampa, il clima si è fatto teso. Su alcune instagram stories sono comparsi insulti contro l'ex consigliere Santori, il giornalista e tutta la Lega. I due rapper che si esibiranno domani, Pretty Solero e Ketama, si sono lasciati andare alle frasi ingiuriose ed ora rischiano grosso. "Abbiamo presentato l'esposto alla Polizia Locale per difendere il legittimo diritto dei cittadini alla serenità nelle proprie case, che sarebbe lesa da un festival di ben 12 ore consecutive - chiarisce Santori -. Inoltre, leggendo sui social, tra i commenti c'erano inviti a portare la cocaina alla festa. Per questo abbiamo chiesto verifiche ed abbiamo ricevuto insulti. Ora valuteremo se denunciare per gli insulti ricevuti".