"La salute sessuale al tempo del Covid19", la prima edizione del corso FAD di Artemisia Onlus

Il Covid19 e la salute sessuale. E’ questo il tema di cui si occupa “La salute sessuale al tempo del Covid19: disfunzioni, prevenzione e strategie di riduzione del danno”, prima edizione del corso di formazione a distanza (FAD) sincrona Artemisia Onlus che si terrà il 12 maggio 2021 dalle ore 17 in live streaming. Il corso resterà disponibile in differita nei mesi a seguire, sia per la fruizione delle informazioni sia per l’accessibilità ai crediti ECM.

La sessuologia medica si occupa di tutto ciò che riguarda la sfera della salute sessuale, una scienza basata su elementi derivanti da ricerche cliniche e sperimentali che negli anni hanno cambiato e caratterizzato la disciplina, traghettandola da una dimensione di nicchia alla centralità del sapere internistico. Per questo la Sessuologia medica si occupa di eiaculazione precoce, disfunzione erettile, ritardi eiaculatori e aneiaculazioni, anorgasmia maschile e femminile, patologia della lubrificazione, desiderio sessuale ipoattivo, vaginismo, traumi sessuali (es.: violenza e abuso), sviluppo psicosessuale del bimbo e dell’adolescente, disfunzioni sessuali di natura ormonale o metabolica (es.: diabete) disfunzioni sessuali dell’andropausa e della menopausa, problematiche relative all’orientamento (es.: omofobia) o all’identità di genere, ipersessualità e parafilie. I trattamenti si svolgono tipicamente integrando un’approfondita diagnostica, l’uso dei farmaci più moderni e attuali con gli aspetti sessuologici dell’individuo e della coppia in un management realmente personalizzato.

Il corso di FAD Artemisia Onlus

Il corso di FAD Artemisia Onlus vede il coordinamento scientifico del Prof. Emmanuele Jannini - Specialista in Endocrinologia e Andrologia, Professore Ordinario di Endocrinologia e Sessuologia Medica presso l’Università degli Studi Tor Vergata, Professionista della Rete Artemisia Lab – e l’impegno di primari esponenti del mondo scientifico ed accademico. Saranno illustrati gli studi ed i dati medico-scientifici più aggiornati, utili all’orientamento sui meccanismi più rilevanti, ad oggi conosciuti, alla base dei processi patologici, anche connessi al fenomeno pandemico da Covid19. L’evento è accreditato per 4.8 crediti formativi ECM ed è rivolto alle seguenti specialistiche: Medico chirurgo con disciplina: Medicina Generale, Medicina del Lavoro, Geriatria, Pediatria, Malattie Infettive, Malattie Apparato Respiratorio, Angiologia, Endocrinologia, Andrologia, Diabetologia, Urologia, Ginecologia, Chirurgia Vascolare, Chirurgia Generale, Immunologia, Dermatologia e Venereologia, Neurologia, Medicina Interna, Igiene, Farmacologia e Tossicologia clinica, Medicina Nucleare, Radiologia, Anestesia e rianimazione, Laboratorio di Genetica Medica, Anatomia Patologica, Patologia Clinica. Psicologia, Biologia, Tecnica di Radiologia, Ostetricia, Infermieristica. Daranno il benvenuto al Convegno ed introdurranno il programma il Presidente di Artemisia Onlus, Dr.ssa Mariastella Giorlandino ed il Presidente della SIAMS, Prof.

L’iniziativa è promossa ed organizzata da Artemisia onlus, Associazione della Rete di Centri clinici diagnostici Artemisia Lab, con la partecipazione della SIAMS - Società Italiana di Andrologia e Medicina della Sessualità.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Maggio 2021, 16:23

