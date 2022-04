Roma, weekend da vivere. Arte e musica in primo piano con "Pasqua nei musei", ma anche Disney, Biagio Izzo e degustazioni a teatro

Sono i musei, tra nuove mostre ed eventi, i grandi protagonisti del fine settimana di Pasqua. MUSEI. Sarà “Un canto per la pace”, concerto che spazia tra suggestioni rinascimentali e musica contemporanea, a cura di Roma Tre Orchestra, il 16 aprile, al Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, ad aprire il cartellone di eventi della rassegna “Pasqua nei musei”, nei musei civici, dal 14 aprile - per tutto il periodo di festa, saranno mantenuti gli orari consueti - fino a Pasquetta, il 18. Nel programma, anche Sonate per violoncello e pianoforte e alcuni tra i più bei lied di Schubert, il 17 aprile al museo Napoleonico, nonché danze e canti popolari, il 18, negli spazi esterni del Villino Nobile presso i Musei di Villa Torlonia, in un progetto originale di Ambrogio Sparagna con Orchestra Popolare Italiana dell’Auditorium Parco della Musica di Roma e i Solisti del Corpo di Ballo Popolare. Senza dimenticare ovviamente le esposizioni, da “I colori dell’antico. Marmi Santarelli ai Musei Capitolini” fino a “Francesco Messina. Novecento contemporaneo”, appena inaugurata al Casino dei Principi di Villa Torlonia.

I colori dell’antico. Marmi Santarelli ai Musei Capitolini

Non solo musei civici. Tra i grandi appuntamenti, dal 15 aprile fino al 25 settembre, a Palazzo Barberini, “Disney. L'arte di raccontare storie senza tempo”, viaggio alla scoperta dei segreti dei capolavori animati disneyano, da “Biancaneve e i sette nani” fino alla saga di “Frozen”. Oltre duecento materiali originali provenienti dagli Archivi Disney illustrano il processo creativo alla base di film e personaggi divenuti iconici.

Fantasia: Sinfonia Pastorale,1940, Disney Studio ArtistConcept artPastello e matita colorata su carta ©Disney

TEATRO. Il 17 aprile si terrà l’ultima replica al teatro Sistina per il musical cult “Jesus Christ Superstar”, nella versione di Massimo Romeo Piparo. Sul palco, Ted Neeley, già nel ruolo di Gesù nello storico film, e Frankie hi-nrg mc, primo "Erode" hip hop dell'opera. Al Brancaccio prosegue “Aggiungi un posto a tavola”, che proprio il 17 aprile vedrà Gianluca Guidi festeggiare la recita numero “500” come “Don Silvestro” nella commedia musicale di Garinei e Giovannini. Alla Sala Umberto a conquistare attenzione e applausi, fino al 17 aprile, è Biagio Izzo in “Tartassati dalle tasse”, scritto e diretto da Eduardo Tartaglia. Sotto i riflettori, la storia di Innocenzo Tarallo, 54 anni, napoletano, imprenditore nel settore della ristorazione, “self made man” alle prese con le tasse, appunto.

Al Teatro de’ Servi, invece, dal 14 aprile a primo maggio, la scena è per “Amore sono un po’ incinta”, una commedia di Marco Cavallaro, che ne è anche interprete insieme a Sara Valerio, Guido Goitre e con Antonio Conte. Tra amore e “dichiarazioni”, una riflessione ironica sulla natalità nel Paese, tra senso di responsabilità e desiderio di essere liberi.

MUSICA. Non mancano le note. A Casa del Jazz, il 14 aprile “Jazz Meets the World. Appunti per una storia trasversale del jazz”, seconda delle tre lezioni-concerto e guida all’ascolto di e con Gabriele Coen.

Dal 14 al 16 aprile, l’Accademia nazionale di Santa Cecilia porterà sul palco, all’Auditorium Parco della Musica Michele Mariotti e il pianista Alessandro Taverna. Aprirà il concerto l’Ouverture su temi ebraici di Prokof’ev. Il 16 aprile a Largo Venue, la scena sarà per Cara Calma Live con il nuovo album “Gossip!”. Il 17 aprile, invece, nell’ambito del Festival di Pasqua, la Basilica di Sant’Andrea della Valle ospiterà per la prima volta a Roma il soprano ucraino Eva Dorofeeva e il mezzosoprano russo Liudmilla Chepurnaia, accompagnate da un’orchestra appositamente formata da musicisti ucraini e russi per un canto della pace.

Eva Dorofeeva

SPORT. Lo street football conquista Ostia Lido: sabato, piazza dei Ravennati si trasformerà in campo da gioco per “Ghetto Football Euro League”, il principale torneo di street football, appunto, d’Europa che quest’anno si apre proprio in Italia e vede undici Paesi pronti a sfidarsi per aggiudicarsi il titolo europeo e un montepremi da diecimila euro. Il sistema adottato è quello all’italiana con gironi e playoff. Sono previste tre categorie: U15, Over16 e Lady. In piazza, dunque, sabato, si terrà il primo di undici tornei che si svolgeranno nei Paesi partecipanti, secondo un calendario di incontri che si concluderà l’8 giugno, a Riga, con la consacrazione del vincitore assoluto. Per informazioni ghetto.football@gmail.com.

GUSTO. Il teatro Ghione, oggi e domani, accende i riflettori sui sapori, con “Viaggio enogastronomico culturale nel Lazio”, tra degustazioni, laboratori, incontri. Tutto il “gusto” della festa.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Aprile 2022, 08:05

