Grave incidente ieri sera in via Prenestina, all'altezza di Largo Preneste, a Roma. Un uomo, verso le 22, ha perso la vita dopo essere stato investito da un tram della linea 19. Tuttora in corso le indagini da parte degli agenti del V Gruppo Prenestino della polizia locale per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Agosto 2022, 18:52

